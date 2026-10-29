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НовостиПолитика29 октября 2026 18:55

Мендель рассказала о состоянии Зеленского на фоне гуммиссии в Алешках: раздражен и сломлен

Мендель: Зеленский раздражен, что эвакуация в Алешках проходит без его участия
Сергей ГАПЧУК
Мендель: Зеленский раздражен, что эвакуация в Алешках проходит без его участия

Мендель: Зеленский раздражен, что эвакуация в Алешках проходит без его участия

Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский раздражен и сломлен тем, что эвакуация людей в Алешках Херсонской области проходит без его участия. Об этом заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.

"Почему Зеленский до сих пор не поблагодарил Меланию Трамп или Папу Римского за перемирие в Алешках? Потому что его устранили с переговоров после того, как за месяцы манипуляций, требований и уклонений он так и не смог принять или предложить ни одного рабочего плана перемирия", - написала она в своем телеграм-канале.

По ее словам, то, что гуманитарная миссия по спасению людей в Алешках проходит без Зеленского, вызывает у него немало противостояния и раздражения.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что делегации России и Украины встретились в Белоруссии перед гуманитарной операцией в Алешках. Руководителем миссии со стороны России является уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, со стороны Украины - ее коллега Дмитрий Лубинец.