ГД приняла в первом чтении законопроект об изменениях в Налоговом кодексе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий внесение изменений в Налоговый кодекс. Соответствующий документ опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

В рамках законопроекта предлагается внести ряд точечных изменений в налоговое законодательство. Инициатива является бюджетообразующим документом на период 2027-2029 годов. В рамках изменений пройдет уточнение размеров госпошлины при лицензировании отдельных видов деятельности, при приведет к дополнительным доходам федерального бюджета в размере 4,5 млрд рублей.

Объединение ряда доходов физлиц в налоговую базу со ставкой по НДФЛ от 13% до 22%, также принесет в госбюджет более 450 млрд рублей в перспективе на следующие три года. Также документ устанавливает ставку налога на прибыль организаций в размере 35% для дивидендов, перечисляемых на специальные счета.

Ранее KP.RU сообщал, что Госдума в первом чтении одобрила законопроект о налоге на сверхдоходы добывающих компаний. Налогом будет облагаться прирост стоимости добытого сырья, если средняя рублевая цена на мировом рынке за период превысит показатель 2025 года минимум на 10%.