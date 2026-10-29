Посольство РФ рассказало, пострадали ли россияне при обрушении скалы в Каппадокии

29 октября на одном из туристических объектов в Каппадокии произошло обрушение горной породы Фото: REUTERS.

Российские туристы, по предварительным данным, не пострадали при обрушении скалы в Каппадокии. Об этом сообщило посольство РФ в Анкаре.

Дипмиссия напомнила, что 29 октября на одном из туристических объектов в Каппадокии произошло обрушение горной породы.

"По предварительной информации местных правоохранительных органов, среди пострадавших российских граждан нет", - сообщило посольство.

В российском диппредставительстве отметили, что обращений на телефон для экстренной связи посольства РФ не поступало.

Как писал сайт KP.RU, днем 29 октября в Каппадокии в городе Гёреме обрушилась так называемая "волшебная дымовая труба". После сообщений о пострадавших на место происшествия были направлены машины скорой помощи. По данным телеканала TRT Haber, обрушение скалы в Каппадокии, одном из главных туристических центров Турции, вызвало панику. В результате происшествия были зафиксированы пострадавшие.