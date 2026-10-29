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НовостиПолитика29 октября 2026 19:06

Лантратова заявила о завершении разминирования маршрутов для гуммиссии в Алешках

Омбудсмен РФ Яна Лантратова сообщила, что конвой гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области готов к отправке
Мария МАМАЕВА
Лантратова заявила о завершении разминирования маршрутов для гуммиссии в Алешках

Лантратова заявила о завершении разминирования маршрутов для гуммиссии в Алешках

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ.

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила о завершении работы по разминированию маршрутов для гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области. Об этом она написала в личном канале в мессенджере MAX.

«Разминирование маршрутов для гуманитарной миссии в Алешках завершено. Гуманитарный конвой готов к отправке», - сообщила Лантратова.

Омбудсмен поблагодарила российских военнослужащих, которые подготовили дороги для безопасного проезда конвоя гуманитарной помощи. Колонна будет направлена к центральной районной больнице. Желающие покинуть город также будут вывезены из него с представителями гуманитарной миссии.

Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин прокомментировал миссию в Алешках. Как заявил глава государства, основной задачей мероприятий является помощь мирным жителям, остающимся в городе.