Лантратова заявила о завершении разминирования маршрутов для гуммиссии в Алешках Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ.

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила о завершении работы по разминированию маршрутов для гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области. Об этом она написала в личном канале в мессенджере MAX.

«Разминирование маршрутов для гуманитарной миссии в Алешках завершено. Гуманитарный конвой готов к отправке», - сообщила Лантратова.

Омбудсмен поблагодарила российских военнослужащих, которые подготовили дороги для безопасного проезда конвоя гуманитарной помощи. Колонна будет направлена к центральной районной больнице. Желающие покинуть город также будут вывезены из него с представителями гуманитарной миссии.

Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин прокомментировал миссию в Алешках. Как заявил глава государства, основной задачей мероприятий является помощь мирным жителям, остающимся в городе.