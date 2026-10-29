Авиабомба под окнами многоэтажки: В Балтийске обезвредили 100-килограммовый боеприпас времен Великой Отечественной

Под Калининградом обезврежена 100-килограммовая авиабомба времен войны Фото: МЧС Калининградской области

В Балтийске Калининградской области сотрудники МЧС обезвредили 100-килограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной войны, которая лежала в земле под окнами одной из жилых многоэтажек. Об этом сообщило издание "КП-Калининград".

По данным газеты, боеприпас нашли рабочие, проводившие проводили благоустройство одного из городских дворов. Сотрудники службы благоустройства тут же вызвали специалистов МЧС России.

"Пиротехники обследовали боеприпас, после чего организовали его безопасную транспортировку и уничтожение с соблюдением необходимых мер предосторожности", - сообщила пресс-служба регионального МЧС.

При этом в ведомстве подчеркнули, что за текущий год в области обнаружили и уничтожили 19760 взрывоопасных предметов времен войны. Среди них 93 авиационных бомбы.

Как писал сайт KP.RU, в июле этого года в Новороссийске пиротехники МЧС РФ уничтожили две авиабомбы времен Великой Отечественной войны — ФАБ-500 и ФАБ-100. В ведомстве отметили, что смертельно опасные боеприпасы времен войны до сих пор находят в разных регионах страны.