Путин: РФ готова вступлению в силу договора с Конго об инвестициях

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Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо заявил, что Москва завершила процедуры для вступления в силу договора об инвестициях с Браззавилем.
В начале переговоров российский лидер обратился к своему конголезсскому коллеге, назвав его другом, подчеркнув, что отношения в двустороннем плане развиваются успешно.
Российский лидер напомнил, что в 2025 году заключено важное межправительственное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций.
"В России уже завершены внутригосударственные процедуры для его вступления в силу", - подчеркнул он.
Как писал сайт KP.RU, ранее Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Республики Конго высказался об отношениях между странами и назвал их дружескими.
Глава государства отметил, что у России и Конго есть хорошие перспективы развития отношений в разных направлениях.