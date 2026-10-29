Путин: РФ готова вступлению в силу договора с Конго об инвестициях Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо заявил, что Москва завершила процедуры для вступления в силу договора об инвестициях с Браззавилем.

В начале переговоров российский лидер обратился к своему конголезсскому коллеге, назвав его другом, подчеркнув, что отношения в двустороннем плане развиваются успешно.

Российский лидер напомнил, что в 2025 году заключено важное межправительственное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций.

"В России уже завершены внутригосударственные процедуры для его вступления в силу", - подчеркнул он.

Как писал сайт KP.RU, ранее Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Республики Конго высказался об отношениях между странами и назвал их дружескими.

Глава государства отметил, что у России и Конго есть хорошие перспективы развития отношений в разных направлениях.