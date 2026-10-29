Первая леди США высказалась о гумоперации в Алешках

Мелания Трамп надеется, что миссия в Алешках поможет урегулировать конфликт Фото: REUTERS.

Первая леди США Мелания Трамп выразила надежду, что гуманитарная миссия в городе Алешки Херсонской области будет способствовать урегулированию конфликта на Украине.

Супруга Дональда Трампа отметила, что руководители гуманитарной миссии направляются в Алешки. Она призвала продолжить совместно оказывать поддержку людям и пожелала им безопасно добраться в город.

"Пусть эта гуманитарная миссия прекратит страдания и начнет новый период прочного мира между Россией и Украиной", - написала Мелания в соцсети Х.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава российской делегации, уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о завершении работы по разминированию маршрутов для гуманитарной операции в Алешках.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в районе Алешек формировалась в течение длительного времени из-за действий противника, провоцировавшего там гуманитарную катастрофу.