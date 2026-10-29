Политик Мема: ЕС не будет места за столом переговоров по Украине Фото: REUTERS.

ЕС утратил свое доверие в качестве участника мирного процесса, поэтому объединение не получит место за столом переговоров по урегулированию на Украине. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

"Европейцам не найдется мест за столом переговоров. Это связано с тем, что ЕС утратил доверие как участник мирного процесса", - написал он в соцсети Х.

По его словам, в последние годы ЕС оказывал прямую военную помощь киевскому режиму, разжигал русофобию и враждебно относился к России. Решение Москвы не приглашать евролидеров является вполне обоснованным, заключил Мема.

Как писал сайт KP.RU, 28 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что никто не намерен приглашать европейцев за стол переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Он подчеркнул, что сейчас существует договоренность только о возобновлении трехстороннего формата переговоров с участием представителей России, Украины и США. Участие Европы в этом процессе не подразумевается, указал Ушаков.