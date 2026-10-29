Умер Патрик Стюарт, американский актер, звезда фильма "Люди Икс"

Патрик Стюарт Фото: EAST NEWS.

Умер всемирно известный американский актер, звезда фильма "Люди Икс" Патрик Стюарт. Артисту было 86 лет. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

По данным издания, знаменитый актер скончался в среду, 28 октября, в своем доме в Лос-Анджелесе. Последнее время Стюарт боролся с болезнью Альцгеймера и деменцией с тельцами Леви.

Патрик Стюарт сыграл профессора Чарльза Ксавьера, также известного как Профессор Икс, в "Людях Икс" и капитана Жана-Люка Пикара в "Звездном пути". Кроме того, он появился в новых частях фильма "Мстители". Их премьера запланирована в этом году.

29 октября умерла Жанна Витензон, советский сценарист-мультипликатор, детская писательница. Ей было 96 лет. Среди известных работ по ее сценариям "Варежка" (1967), "Играй, моя дудочка" (1974), "Просто так" (1976) и другие.