Глава МИД Люксембурга пожаловался на попытки ЕС ограничить его диалог с Путиным. Фото: IMAGO/Jerry Andre/www.imago-images.de/Global Look Press

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель пожаловался на попытки Евросоюза ограничить его диалог с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью изданию The Guardian.

«Некоторые коллеги говорили мне: «Кто такой премьер-министр Люксембурга, чтобы разговаривать с президентом России? <…> Вы такая маленькая страна», - отметил Беттель.

Глава МИД Люксембурга также назвал проблемой менталитет некоторых европейских стран, которые считают, что дискуссии с Россией могут вести только представители США, Франции, Германии и других крупных государств.

Ранее KP.RU сообщал, что Европа так и не назначила своего спецпредставителя по украинскому урегулированию. Как заявил замглавы МИД России Александр Грушко, разговоры об этом пока ни к чему не привели.