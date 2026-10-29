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НовостиВ мире29 октября 2026 20:44

Хуситы атаковали два НПЗ и аэропорты Саудовской Аравии

Хиситы провели шесть военных операций против объектов в Саудовской Аравии
Мария ПАНЮТИНА
Хуситы атаковали два НПЗ и аэропорты Саудовской Аравии

Хуситы атаковали два НПЗ и аэропорты Саудовской Аравии

Фото: REUTERS.

Йеменское движение "Ансар Алла" провело шесть военных операций против энергетической инфраструктуры и аэропортов Саудовской Аравии. Об этом сообщил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.

"В ответ на жестокую агрессию против нашей страны и нашего народа Вооруженные силы <...> провели шесть специальных военных операций", - сказал военный в эфире Al Masirah.

Сариа уточнил, что целями ударов стали нефтеперерабатывающие предприятия в Рас-Тануре и Рабиге, объект нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике, а также международные аэропорты.

Ранее KP.RU сообщал, что хуситы нанесли удар баллистической ракетой по зданию Минобороны Саудовской Аравии. Также движение назвало аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде военной целью и призвало воздержаться от использования воздушной гавани.