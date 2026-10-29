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НовостиПолитика29 октября 2026 20:53

Энергетика - всё: в Днепропетровске полностью пропали свет и водоснабжение

В Днепропетровске после взрывов произошел блэкаут
Алина КОЧНЕВА
В Днепропетровске после взрывов произошел блэкаут

В Днепропетровске после взрывов произошел блэкаут

Фото: REUTERS.

В юго-восточной части Украины фиксируются серьезные проблемы с подачей электричества и воды. Стало известно о полном блэкауте в Днепропетровске. Там свет и водоснабжение пропали после ряда взрывов, пишет УНИАН.

Уточняется, что перебои происходят с вечера 29 октября. Жители заметили мощное мерцание света после взрывов в Днепропетровске, гласят кадры из видео. Сразу после этого в городе пропало электричество.

С середины октября во всей Украине действуют графики электричества. Граждане вновь получают электричество дозировано. Масштабные отключения затронули всю страну с 18 октября. Во всех регионах Украины действуют определенные ограничения для промышленности. В нескольких субъектах также ввели почасовые отключения света.