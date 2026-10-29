Стало известно, кому следует исключить свеклу из рациона

Гастроэнтеролог Белоусов призвал отказаться от свеклы людей с болезнями почек Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Пациентам, имеющим заболевания почек, следует отказаться от употребления свеклы. Об этом "Ленте.ру" сообщил гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

По его словам, свекла действительно полезный продукт, но при некоторых заболеваниях рекомендуется отказаться от нее. А все из-за содержащихся в овоще оксалатах, которые при склонности к мочекаменной болезни могут привести к образованию камней в почках.

"Свекла нежелательна при частых оксалатных камнях, тяжелых заболеваниях почек, а иногда и при подагре — в этих случаях ее лучше убрать или резко ограничить по назначению врача", — рекомендовал специалист.

Он отметил, что из-за высого содержания природных сахаров при диабете ее количество в рационе стоит ограничить.

360.ru рассказал, что в свекле содержится витамин Е, цинк, марганец, калий и магний в заметных количествах. Также в ней есть антиоксиданты - беталаины и бетаин и присутствуют полифенолы.