Названы признаки скорой поломки автомобильного двигателя

Инженер Смирнов: долгий запуск и вибрация указывают на проблемы с двигателем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Обычно двигатель не ломается за один день, однако некоторые признаки могут указать на то, что мотору скоро понадобится помощь. Об этом "Ленте.ру" рассказал инженер Павел Смирнов.

Эксперт отметил, что чаще всего сначала появляются небольшие изменения, к которым водитель постепенно привыкает. Так, машина стала чуть дольше запускаться, на холостом ходу появилась вибрация, мотор работает не так ровно, как раньше.

"По отдельности все это легко списать на случайность. Но если эти "мелочи" начинают повторяться изо дня в день, стоит прислушаться к автомобилю — возможно, именно так двигатель просит о помощи задолго до серьезной поломки", - сказал он.

По его словам, здесь важен не конкретный симптом, а изменение привычного поведения машины. Если двигатель всегда работал ровно и вдруг появилась вибрация, это уже сигнал.

360.ru сообщил, что защитную пленку следует наносить на автомобили, которые часто ездят по трассам, а также на кроссоверы и внедорожники, где пластиковые накладки стирают краску до металла, провоцируя коррозию.