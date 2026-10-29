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НовостиЗдоровье29 октября 2026 21:25

Россиянам перечислили напитки, которыми нельзя запивать лекарства

Биолог Дикманов: молоко и соки мешают усвоению лекарств
Валентина БРЫКАЛИНА
Биолог Дикманов: молоко и соки мешают усвоению лекарств

Биолог Дикманов: молоко и соки мешают усвоению лекарств

Фото: Мария ЛЕНЦ.

Таблетки лучше всего запивать обычной чистой водой, поскольку это самый предсказуемый и безопасный вариант. Об этом "Ленте.ру" рассказал биолог Виктор Дикманов.

По его словам, вода - нейтральная среда и не вступает в нежелательные реакции с действующими веществами.

"Например, молоко способно мешать усвоению антибиотиков. Кальций и другие соединения в нем связывают отдельные компоненты препарата, и тот хуже всасывается. Соевое молоко тоже не безобидно, поскольку оно влияет на усвоение лекарств для щитовидной железы", — отметил специалист.

Он уточнил, что соки, особенно свежевыжатые, содержат органические кислоты, которые могут вступать в реакцию с действующими веществами лекарства и менять их структуру.

360.ru предупредил, что травяные чаи и адаптогены могут влиять на давление, уровень сахара, печень и действие лекарств. Натуральное происхождение не делает травы безопасными для всех. При этом концентрация активных веществ в добавках может различаться, а экстракты и капсулы действуют сильнее обычного чая.