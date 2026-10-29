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НовостиОбщество29 октября 2026 21:32

Названы простые, но рабочие методы экономии

Экономист Астафьев: недельное планирование расходов поможет сэкономить
Валентина БРЫКАЛИНА
Экономист Астафьев: недельное планирование расходов поможет сэкономить

Экономист Астафьев: недельное планирование расходов поможет сэкономить

Фото: Олег ЗОЛОТО.

Грамотное планирование расходов помогает экономить деньги. Об этом "Ленте.ру" сообщил экономист Денис Астафьев.

"Первая привычка — откладывать деньги сразу после получения зарплаты. Удобно настроить автоматический перевод на отдельный накопительный счет", - сказал она.

По его словам, деньги на повседневные расходы и резерв лучше разделить, чтобы накопления не воспринимались как доступный остаток.

Он отметил, что вторая привычка - это планирование расходов на неделю. А третьей полезной привычкой эксперт назвал выдерживание паузы перед незапланированной покупкой.

Телеканал "Царьград" рекомендовал в случае длительного отъезда из квартиры можно сделать перерасчет за некоторые услуги ЖКХ. Это горячая и холодная вода, водоотведение, газ, вывоз отходов. При этом пересчитать за лифт, отопление и содержание жилья не получится.