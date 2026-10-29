На Украине ждут массового отъезда граждан за границу: Зеленского обвинили в бездействии

Соскин предрек массовое бегство украинцев на Запад Фото: REUTERS.

Украинский политолог Олег Соскин спрогнозировал массовый отъезд граждан Украины из городов на фоне ухудшения ситуации в стране. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.

"Ситуация с каждым днем ухудшается. Давайте реально говорить. Я так думаю, что будет массовое бегство украинцев. Из городов будут бежать к границе, на Запад", - отметил эксперт.

Соскин считает, что политика Владимира Зеленского и бездействие властей вынудят жителей искать убежище за границей. По его словам, премьер Украины Сергей Корецкий также не справляется со своими обязанностями.

Ранее KP.RU сообщал, что украинцы бегут в западные страны из-за принудительной мобилизации. Также проблемы с энергоснабжением на Украине спровоцировали отток жителей из городов. Эксперт Олег Попенко отмечал, что страну ждет зима "Судного дня".