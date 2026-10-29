Стало известно, как кофе на самом деле влияет на нервную систему

Невролог Бушуева: кофе повышает давление и может вызвать дрожь Фото: Вадим ПОПОВ.

В некотрых случаях кофе может вызывать повышение давления или даже дрожь. Об этом "Ленте.ру" сообщила невролог Екатерина Бушуева.

По ее словам, действие напитка зависит от количества кофеина, способа приготовления и индивидуальной чувствительности.

"Кофеин стимулирует нервную систему, поэтому после чашки кофе могут временно участиться пульс и повыситься давление. Обычно изменения невелики и проходят самостоятельно", - сказала она.

Специалист уточнила, что кофе также может вызывать сердцебиение, ощущение перебоев и дрожь. Однако современные исследования не подтверждают, что умеренное употребление увеличивает риск фибрилляции предсердий у большинства людей.

360.ru рассказал, что сам по себе кофе не вредит пищеварению и не повреждает слизистую желудка здорового человека, но напиток стимулирует выработку желудочного сока и моторику кишечника. Из-за этого люди с повышенной чувствительностью, функциональной диспепсией или синдромом раздраженного кишечника могут ощущать дискомфорт.