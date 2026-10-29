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НовостиПолитика29 октября 2026 21:47

Работник Запорожской АЭС погиб после атаки украинского дрона

МАГАТЭ заявило о гибели работника ЗАЭС при ударе беспилотника
Алина КОЧНЕВА
МАГАТЭ заявило о гибели работника ЗАЭС при ударе беспилотника

МАГАТЭ заявило о гибели работника ЗАЭС при ударе беспилотника

Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

В четверг, 29 октября, в результате удара украинского БПЛА погиб работник Запорожской АЭС. Специалист трудился в централизованном ремонтно-техническом цехе. Об этом известили в пресс-службе МАГАТЭ в соцсети Х.

"В результате удара беспилотника погиб сотрудник ЗАЭС. По имеющимся данным, погибший работал сварщиком в централизованном ремонтно-техническом цехе станции", - сказано в материале.

В тот же день боевики ВСУ атаковали город Энергодар. В результате удара погиб мужчина.

ВСУ 29 октября атаковали также Белгородскую область. Пострадали четыре человека. В том числе, в городе Шебекино дрон ударил по машине. Двух пострадавших от атаки мужчин доставили в Центральную районную больницу. В Грайворонском округе при взрыве FPV-дрона мужчина получил ранения тела.