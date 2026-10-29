Синоптик Леус: первый снег выпадет в Центральной России в начале ноября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

В центральной части России первый снег возможен уже на следующей неделе, он долго он не продержится. Об этом "Ленте.ру" рассказал синоптик Михаил Леус.

Метеоролог отметил, что первый снег в центральных регионах страны можно ожидать уже 4 или 5 ноября. По его словам, при этом погода будет неустойчивой.

"Снег не будет устойчивым. Местами в конце недели может сформироваться временный снежный покров высотой не более 1-2 см, но потом он растает», — сказал специалист.

360.ru сообщил, что в Москве зима для автомобилистов наступит во второй пятидневке ноября. Примерно после 3 - 4 ноября среднесуточная температура устойчиво опустится ниже +5 градусов. А ночью могут быть заморозки до 0…−3 градусов. Кроме того, появится первый снег со временным покровом около одного сантиметра.