АО "Гознак": общее число банкнот для экспорта превышает производство для РФ

Объем экспорта банкнот существенно превосходит выпуск купюр для обращения внутри России Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В настоящий момент АО "Гознак" продолжает вести активную деятельность за рубежом. Предприятие работает на иностранный рынок, несмотря на санкции. Сейчас общее число банкнот, производимых для экспорта за рубеж, превышает производство для обращения внутри РФ. Об этом проинформировали в АО "Гознак", цитирует ТАСС.

Сообщается, что мировой рынок производства банкнот является очень конкурентным. Контракты заключаются преимущественно на конкурсной основе, оповестили в компании.

"Общее количество банкнот, поставляемое Гознаком зарубежным заказчикам, включая эмитентов из стран Африки, на сегодня существенно превышает количество банкнот, которые производятся для наличного денежного обращения в России", - рассказали в АО "Гознак".

Юрист Юлия Суворова напомнила, что банки вправе взимать комиссию за обмен монет на банкноты. Ее размер кредитные организации определяют самостоятельно.