Стало известно, в каком возрасте лучше всего сделать прививку от ВПЧ

Гинеколог Лордкипанидзе призвал делать прививку от ВПЧ в подростковом возрасте Фото: Иван МАКЕЕВ.

Вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ) наиболее эффективно проводить в подростковом возрасте до начала половой жизни. Об этом "Абзацу" рассказал гинеколог Борис Лордкипанидзе.

"В среднем ее вводят в возрасте около 13 лет. Самые оптимальные сроки – это введение до начала половой жизни, пока пациентка еще не столкнулась с папилломавирусом", - сказал он.

По его словам, при условии, что одно из лидирующих мест в области онкологии занимает рак шейки матки, это очень существенный шаг с точки зрения снижения заболеваемости. Для женской части населения страны это имеет огромнейшее значение, подчеркнул специалист.

Врач также отметил, что репарат можно вводить не только женщинам, но и мужчинам, чтобы снизить риск развития рака полового члена.

Aif.ru сообщил, что в России готовятся расширить Национальный календарь профилактических прививок, включив вакцинацию от ВПЧ. Медики указывают, что вакцинация от ВПЧ — важный шаг в профилактике ряда онкологических заболеваний, особенно у женщин.