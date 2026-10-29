Россияне стали стали чаще путешествовать одни

Турэксперт Подколзин: туристы-одиночки чаще всего посещают Москву Фото: Евгения ГУСЕВА.

За последнее время заметно вырос спрос на одиночные путешествия. Об этом в беседе с "Абзацем" рассказал турэксперт Андрей Подколзин.

Он отметил, что люди все чаще выбирают такой формат отдыха ради свободы планирования.

"За последние годы доля путешественников, выбирающих поездки в одиночку, устойчиво растет. Мы фиксируем рост интереса к индивидуальным форматам на протяжении последних нескольких сезонов, особенно заметно – в последние один-два года", – сказал он.

По его словам, чаще всего путешественники-одиночки выбирали Москву, потом Петербург и Сочи, а также Казань и Краснодар.

"Газета.Ru" сообщила, что спрос на авиабилеты в Индию с вылетом в сентябре — ноябре увеличился вдвое по сравнению с прошлой осенью. При этом лидером по популярности остался Китай. Также заметно подросли продажи билетов во Вьетнам. Спрос на Таиланд немного сократился. А вот Япония стала чаще привлекать российского туриста, несмотря на самые дорогие авиабилеты.