"Отсоединен от правого": на Украине признали, что левый берег Киева оказался отрезан

Украинский аналитик Кущ: левый берег Киева отрезан от правого Фото: REUTERS.

В украинской столице не смогли обезопасить главные транспортные узлы. Из-за этого левый берег Киева оказался практически полностью отрезан от правой части. На это указал украинский финансовый аналитик Алексей Кущ в беседе с порталом "Новости.Live".

Он уточнил, что мосты через Днепр получили повреждения. В том числе, новые удары пришлись по Южному мосту. Это вызвало транспортный коллапс.

"Фактически левый берег, где сейчас проживает, я думаю, более миллиона человек, в значительной степени отсоединен от правого берега", - сказал Алексей Кущ.

Российские военные поразили автожелезнодорожный мост Южный 27 октября. По данным МО РФ, он был задействован для транзитной транспортировки военных грузов. Удар российских войск был массированным, пояснили в ведомстве.