В России предлагают поощрять скидками участников субботников и других добровольных акций

В Госдуме хотят поощрять участие в субботниках скидками на услуги ЖКХ Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В РФ могут ввести систему поощрений для жильцов, которые добровольно облагораживают свой район. За участие в, например, субботниках нужно награждать скидками на оплату услуг ЖКХ. Так считает депутат Госдумы Борис Чернышов, цитирует ТАСС.

Парламентарий пояснил, что процесс можно отслеживать через систему мониторинга. Так будет понятно, кто принимал участие в активностях.

"Как его можно было бы поощрить? Скидками на [услуги] ЖКХ. Очень удобно, через систему мониторинга - у нас камеры повсюду", - предложил Борис Чернышов.

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