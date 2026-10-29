"Вам нужно уходить": модератор пытался выгнать Каллас с дискуссии в Монреале

Глава европейской дипломатии Кая Каллас Фото: REUTERS.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас отказалась завершать публичную дискуссию в Монреале после того, как модератор мероприятия и политолог Фредерик Меран напомнил ей о необходимости уйти.

Эпизод произошел во время встречи Каллас с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд в Монреальском университете. Примерно через 40 минут после начала беседы Меран отметил, что им пора завершать мероприятие.

"У меня на карточках записано еще столько вопросов, но я не буду эгоистом и не стану их задавать, потому что знаю, что у вас очень плотный график и вам нужно уходить уже через пять минут", - сказал политолог.

Каллас отреагировала на это удивленным взглядом и категоричным "нет", вызвав смех в зале. Модератор уточнил, что ему сообщили о необходимости завершить дискуссию немедленно. После этого глава дипломатии ЕС с недоумением посмотрела на Ананд и стала проверять наручные часы.

Канадский министр же заявила, что до окончания отведенного времени оставалось еще 20 минут. Каллас согласилась с ней, после чего модератор отказался от попыток завершить встречу и предложил аудитории задать вопросы.

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