Что стало причиной смерти Стюарта, сыгравшего профессора Ксавьера в "Людях Икс"

Британский актер Патрик Стюарт Фото: REUTERS.

Умер британский актер Патрик Стюарт, получивший мировую известность благодаря ролям профессора Чарльза Ксавьера в серии фильмов "Люди Икс". Артист ушел из жизни в возрасте 86 лет.

"С великим сожалением мы сообщаем о смерти сэра Патрика Стюарта вчера в его доме в Лос-Анджелесе", - говорится в сообщении на официальном аккаунте актера в социальной сети X.

Последние годы жизни Стюарт боролся с болезнью Альцгеймера и деменцией с тельцами Леви. Причиной смерти артиста стала непродолжительная, но тяжелая борьба с этими заболеваниями.

Представитель актера Келли Буш Новак рассказала, что в последние минуты жизни Стюарт находился в окружении родных и близких. По ее словам, прощание сопровождалось "живой музыкой, молитвами и слезами".

Помимо роли во франшизе "Люди Икс", Стюарт запомнился зрителям благодаря роли капитана Жана-Люка Пикара в сериале "Звездный путь: Следующее поколение". Он также снимался в мини-сериале "Я, Клавдий" и фильме "Дюна".

Актер дважды становился обладателем престижной британской театральной премии имени Лоуренса Оливье. Награды он получил за роли второго плана в постановках "Антоний и Клеопатра" и "Гамлет". Кроме того, Стюарт номинировался на американскую премию "Тони" за исполнение главной роли в "Макбет".

Его работа на телевидении и в кино также неоднократно отмечалась профессиональным сообществом. Стюарт выдвигался на премию "Золотой глобус" за роли в проектах "Моби Дик" и "Блант говорит". В 1996 году он получил "Грэмми" за запись аудиоверсии симфонической сказки Сергея Прокофьева "Петя и волк".

В 2010 году королева Великобритании Елизавета II посвятила актера в рыцари за заслуги в области драматического искусства. За годы карьеры Стюарт стал одной из наиболее узнаваемых фигур британского театра и мирового кинематографа.

Ранее KP.RU сообщал о смерти американского актера Уолтера Кенига. Он был известен зрителю по роли лейтенанта Павла Чехова в культовом телесериале "Звездный путь" (оригинальном). Актер скончался в возрасте 90 лет.