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НовостиВ мире30 октября 2026 0:31

Наблюдения в Арктике и модернизация подлодок: в какие секретные разработки вкладываются США

США выделили более $1,5 млрд на секретные разработки и технологии для Арктики
Алина КОЧНЕВА
США выделили более $1,5 млрд на секретные разработки и технологии для Арктики

США выделили более $1,5 млрд на секретные разработки и технологии для Арктики

Фото: REUTERS.

Американцы в будущем году намерены модернизировать технологии радиолокационного наблюдения в Арктике. Кроме того, Штаты планируют обновить подлодки. Всего в 2027-м Вашингтон потратит порядка 1,57 миллиарда долларов на секретные военные разработки. Об этом свидетельствуют бюджетные документы, транслирует РИА Новости.

Из общей суммы 920 миллионов долларов пойдут на засекреченные программы. Еще 18,2 миллиона будут выделены на разработку технологий для наблюдения за Арктикой с помощью радаров. Американцы планируют обеспечить надежное обнаружение объектов в регионе на больших расстояниях при любой погоде.

Помимо прочего, почти 73,4 миллиона долларов будет направлено на создание новых комплектующих для подводных лодок.

По данным The War Zone, разведка США поставила точку в спорах о загадочном снимке из космоса 2024-го года. На фото, как утверждается, был запечатлен китайский экспериментальный космоплан. Он очень похож на американский X-37B, известило издание.