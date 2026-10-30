Пытавшихся поджечь оборудование Starlink преступников арестовали в Германии

В ФРГ задержали подозреваемых в попытке поджога оборудования Starlink в Литве Фото: REUTERS.

На прошлой неделе, 18 октября, неизвестные попытались поджечь оборудование системы Starlink в Литве. Подозреваемых задержали на территории Германии. Аресту подверглись два человека, проинформировал замглавы бюро криминальной полиции Литвы Саулюс Бригинас в общении с журналистами.

Он пояснил, что преступников задержали по международному ордеру Болгарии. Там они совершили такого же рода деяние, указал Саулюс Бригинас. Литвой злоумышленники также объявлены в розыск.

"В Германии, где они постоянно проживают, задержаны подозреваемые в поджоге. У одного из них гражданства Германии и Турции, у другого - Германии и Сербии", - известил Саулюс Бригинас.

В ФРГ также арестовали гражданина Украины по подозрению в сборе военной информации якобы в интересах Москвы. По сведениям правоохранителей, мужчина якобы контактировал с российской разведкой через посредника.