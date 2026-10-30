UKMTO сообщило о пожаре на судне в Ормузском проливе

В Ормузском проливе загорелось судно Фото: REUTERS.

На судне в Ормузском проливе у побережья Омана произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

По данным ведомства, возгорание произошло в 25 морских милях к северо-востоку от города Хасаб. Судно двигалось в сторону выхода из пролива. Причина происшествия пока не установлена.

В UKMTO уточнили, что на момент поступления информации сведений о материальном ущербе и последствиях для окружающей среды не было. Данные о состоянии членов экипажа также пока отсутствуют.

Ранее KP.RU сообщал, что супертанкер подорвался на мине в Ормузском проливе. Корпус стражей исламской революции Ирана добавил, что судно шло с грузом более 2 миллионов баррелей нефти. Танкер нарушил правила прохода через акваторию.