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НовостиВ мире30 октября 2026 0:49

UKMTO сообщило о пожаре на судне в Ормузском проливе

Британское управление не получило данных о состоянии экипажа загоревшегося судна
Мария ПАНЮТИНА
В Ормузском проливе загорелось судно

В Ормузском проливе загорелось судно

Фото: REUTERS.

На судне в Ормузском проливе у побережья Омана произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

По данным ведомства, возгорание произошло в 25 морских милях к северо-востоку от города Хасаб. Судно двигалось в сторону выхода из пролива. Причина происшествия пока не установлена.

В UKMTO уточнили, что на момент поступления информации сведений о материальном ущербе и последствиях для окружающей среды не было. Данные о состоянии членов экипажа также пока отсутствуют.

Ранее KP.RU сообщал, что супертанкер подорвался на мине в Ормузском проливе. Корпус стражей исламской революции Ирана добавил, что судно шло с грузом более 2 миллионов баррелей нефти. Танкер нарушил правила прохода через акваторию.