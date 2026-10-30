Советский танкист в Белом доме: дети в костюмах пришли на Хэллоуин к Трампу

Мальчик в форме советского танкиста пришел на Хэллоуин в Белом доме Фото: REUTERS.

На празднование Хэллоуина в Белом доме к президенту США Дональду Трампу и первой леди Меланье пришел мальчик в форме советского танкиста. На ребенке была военная форма, фуражка советского образца и шеврон танковых войск.

По традиции дети подходили к президентской чете и получали из рук Трампа и его супруги шоколадные угощения. В основном среди гостей были дети сотрудников администрации, однако на праздник также пригласили несколько семей.

Мальчик в костюме танкиста появился на мероприятии в сопровождении девочки, одетой в народный костюм, напоминающий русский. На ней были белая блузка, темный сарафан с цветочным орнаментом и головной убор с лентами.

Наряд мальчика привлек внимание Меланьи. Первая леди с удивлением осмотрела его и потрогала фуражку. После получения праздничных подарков дети покинули площадку. Имена юных гостей и их родителей не раскрываются.

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