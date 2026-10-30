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НовостиВ мире30 октября 2026 2:18

Уволен с позором: генерал-лейтенант из США в течение года передавал прессе данные об Украине и Иране

Axios узнал, что главный стратег Пентагона передавал данные об Украине прессе
Алина КОЧНЕВА
Axios узнал, что главный стратег Пентагона передавал данные об Украине прессе

Axios узнал, что главный стратег Пентагона передавал данные об Украине прессе

Фото: REUTERS.

В США раскрыли причину внезапной отставки главного стратега Пентагона Бретта Сильвии. Как пишет портал Axios, бывший глава управления стратегического планирования Объединенного комитета начальников штабов передавал журналистам секретные данные об Украине и Иране.

Бретт Сильвия, как поясняется, тайно обсуждал военные конфликты с прессой в течение года. Его уволили в конце октября. Генерал-лейтенант признался в содеянном после четырех проваленных проверок на полиграфе. Оказалось, что с одним из корреспондентов он все это время встречался лично.

"Главный военный стратег Пентагона признал, что в течение года передавал секретную информацию об Украине и Иране двум журналистам из разных изданий", - сказано в материале.

Между тем в Крыму задержали мужчину, подозреваемого в госизмене. Утверждается, что он связался с представителем СБУ и по наводке сфотографировал места передвижения и снабжения российской армии.