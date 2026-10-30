Уволен с позором: генерал-лейтенант из США в течение года передавал прессе данные об Украине и Иране

Axios узнал, что главный стратег Пентагона передавал данные об Украине прессе Фото: REUTERS.

В США раскрыли причину внезапной отставки главного стратега Пентагона Бретта Сильвии. Как пишет портал Axios, бывший глава управления стратегического планирования Объединенного комитета начальников штабов передавал журналистам секретные данные об Украине и Иране.

Бретт Сильвия, как поясняется, тайно обсуждал военные конфликты с прессой в течение года. Его уволили в конце октября. Генерал-лейтенант признался в содеянном после четырех проваленных проверок на полиграфе. Оказалось, что с одним из корреспондентов он все это время встречался лично.

"Главный военный стратег Пентагона признал, что в течение года передавал секретную информацию об Украине и Иране двум журналистам из разных изданий", - сказано в материале.

Между тем в Крыму задержали мужчину, подозреваемого в госизмене. Утверждается, что он связался с представителем СБУ и по наводке сфотографировал места передвижения и снабжения российской армии.