В России планируют обновить правила подтверждения возраста при покупке табака: что изменят

Минздрав РФ предложил расширить перечень документов для покупки табака Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В РФ со следующего года могут расширить перечень документов для предъявления при покупке табачной продукции. В список планируют включить еще одно удостоверение. С таким предложением выступил Минздрав. Текст инициативы появился на портале проектов нормативных правовых актов.

Так, ведомство предлагает расширить перечень временным удостоверением личности лица без гражданства в России. Этим документом, в случае принятия проекта, можно будет подтвердить возраст для приобретения табачной и никотинсодержащей продукции. Всего в обновленный список планируется включить 14 пунктов.

"Утвердить прилагаемый перечень документов, удостоверяющих личность (в том числе личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации) и позволяющих установить возраст покупателя, приобретающего табачную продукцию или никотинсодержащую продукцию", - говорится в проекте.

Сейчас для покупки товаров можно предъявить 12 видов документов. В официальный список входят паспорт, водительские права, вид на жительство, заграничный паспорт, удостоверение беженца и другие документы.

В настоящий момент решение по данному проекту не принято. Если оно будет одобрено, перечень начнет действовать с 1 сентября 2027 года.

При этом с октября в стране начали лицензировать оптовую и розничную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией. Планируется, что в 2027 году это решение принесет бюджету около 50 миллиардов рублей. Председатель движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская объяснила, что лицензирование решает несколько задач. Во-первых, рынок становится прозрачнее за счет контроля за оборотом продукции. Во-вторых, доля нелегального оборота в РФ снизится. В-третьих, доступ несовершеннолетних к такого рода продукции будет ограничен.

Между тем в Минздраве сообщили, что рост цен на жизненно важные лекарства с начала года оказался ниже уровня инфляции. Замминистра здравоохранения Сергей Глаголев заявил, что стоимость препаратов выросла, но незначительно. Он уведомил, что Минздрав работает над повышением качества системы прогнозирования для формирования эффективного рынка лекарств в стране.