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НовостиВ мире30 октября 2026 2:33

"Не могут закрыть бреши": в США рассказали о плачевном положении ВСУ

Профессор Миршаймер заявил о серьезной нехватке личного состава в ВСУ
Мария ПАНЮТИНА
Профессор Миршаймер заявил о серьезной нехватке личного состава в ВСУ

Профессор Миршаймер заявил о серьезной нехватке личного состава в ВСУ

Фото: REUTERS.

Вооруженные силы Украины сталкиваются с серьезным дефицитом личного состава, который со временем может усугубиться. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

"Украинцам трудно укомплектовать передний край. Есть участки, где они просто не могут закрыть бреши личным составом. <…> И я думаю, со временем эта проблема будет только усугубляться", - сказал он на YouTube-канале.

Миршаймер добавил, что недостаток личного состава вынуждает Украину все активнее использовать беспилотники. При этом, как отметил аналитик, российские войска не испытывают аналогичных трудностей.

Ранее KP.RU сообщал, что вступившие в ряды ВСУ иностранные наемники все чаще отказываются от дальнейшей службы. Причиной стал бюрократический аппарат, который не понимает и не жалеет тех, кто добровольно рискует жизнью за чужое государство.