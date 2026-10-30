За подарок от маркетплейсов придется заплатить: что известно о новой схеме мошенников

МВД предупредило о новой схеме мошенничества с подарками от маркетплейсов Фото: Ольга ЮШКОВА.

Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян, представляясь сотрудниками популярных маркетплейсов и обещая подарки за активное использование сервисов. Об этом говорится в материалах МВД.

Злоумышленники звонят гражданам через мессенджеры и просят назвать код из СМС якобы для оформления подарка. Затем они предлагают дождаться уведомления о его доставке в приложении маркетплейса.

После этого с жертвой связывается якобы сотрудник полиции. Он утверждает, что мошенники получили доступ к персональным данным человека и его аккаунту на "Госуслугах", а затем убеждает перевести или "задекларировать" сбережения якобы для их защиты.

Ранее KP.RU перечислил фразы, которые не следует говорить незнакомцам по телефону. Россиянам стоит соблюдать осторожность при разговорах. Лучше всего свести беседу к минимуму и избегать фраз "да", "подтверждаю" и "согласен".