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НовостиПолитика30 октября 2026 2:57

Уничтожено уже 17 расчетов: выяснилась незавидная судьба первого женского батальона ВСУ

Первый женский батальон БПЛА ВСУ потерял половину личного состава в Запорожье
Анастасия СУТОРМИНА
Первый женский батальон БПЛА ВСУ потерял половину личного состава в Запорожье

Первый женский батальон БПЛА ВСУ потерял половину личного состава в Запорожье

Фото: Shutterstock.

Первый женский батальон БПЛА ВСУ «Гарпии» лишился половины личного состава на Запорожском направлении. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает РИА Новости.

«ВСУ перекинули в Запорожскую область батальон, состоящий из женщин-дроноводов. Батальон "Гарпии" несет существенные потери, около 17 расчетов уже уничтожено, это примерно половина их личного состава», — сказал собеседник агентства.

Батальон «Гарпии», напомнили российские силовики, существует с 2025 года. Он стал первым только женским подразделением операторов дронов в ВСУ.

Ранее уполномоченная кабмина по вопросам гендерной политики Украины Екатерина Левченко сообщила, что в украинских вооружённых силах служат более 70 тысяч женщин. Это в 35 раз больше, чем в 2008 году.

Уже с прошлого года, сообщал глава ДНР Денис Пушилин, женщины участвуют в штурмовых операциях в рядах ВСУ на территории ДНР, в частности, на Красноармейском и Дзержинском направлениях.