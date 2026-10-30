Ким Чен Ын поручил ускорить развитие беспилотных вооружений с применением ИИ Фото: REUTERS.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын определил ключевые задачи для страны в военной сфере. Он поручил развивать ВС КНДР с помощью внедрения искусственного интеллекта в системы беспилотных вооружений, передает ЦТАК.

Председатель КНДР выступил с таким заявлением во время посещения выставки "Развитие беспилотной авиационной техники - 2026". Она открылась в Пхеньяне 29 октября.

"Следует считать первоочередной главной задачей для модернизации вооруженных сил резкое развитие ключевой технологии этой сферы, внедрение искусственного интеллекта в системы беспилотных вооружений", - сказал Ким Чен Ын.

Глава Северной Кореи, кроме того, призвал поддерживать постоянную готовность армейских подразделений к войне. Для этого важно проводить непрерывные и интенсивные военные учения, заключил Ким Чен Ын.