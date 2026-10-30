Адвокат рассказал о получении гражданства России семьей Сноудена

Бывший сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден Фото: David Von Blohn/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Супруга и дети экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена оформляют гражданство России на общих основаниях. Об этом сообщил адвокат Анатолий Кучерена.

"Сначала он [Сноуден] получил гражданство, теперь супруга получает, дети тоже получают. Никакого приоритета для этого не было", - сказал юрист для ТАСС.

Кучерена добавил, что документы начали оформлять в соответствии с действующими правилами. Адвокат помогал Сноудену пройти процедуру, поскольку для иностранца это достаточно сложно.

Ранее KP.RU сообщал, что в 2022 году Сноуден принял присягу и получил российский паспорт. В 2025 году бывший сотрудник американского АНБ официально зарегистрировался по месту жительства в Московской области.