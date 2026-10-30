Плющенко, Загитова и Авербух попали в базу ГУР: в чем обвиняют российских фигуристов

Плющенко и еще восемь фигуристов из России попали в базу ГУР. Фото: Ilya Moskovets/GLOBAL LOOR PRESS

Двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и еще восемь российских фигуристов внесли в базу главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Об этом со ссылкой на соответствующие данные сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в базе ГУР МО Украины есть подзаголовок «Мы идентифицируем цели». Там звучат призывы отстранять российских спортсменов от соревнований и исключать из федераций. На этот раз в список попали спортсмены из разных дисциплин, в том числе девять российских фигуристов.

Так, Евгения Плющенко попал в базу за поддержку СВО и посещение Крыма, а также за то, что он был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. Алина Загитова, также оказавшаяся в списке, обвиняется в съемках общероссийского движения «Здоровое Отечество» и поддержке Владимира Путина.

Илье Авербуху вменяется поддержка президента РФ, критика решений о недопуске спортсменов из России к международным соревнованиям и выступление с ледовой шоу-программой для семей участников СВО в 2024 году.

Ранее украинский экстремистский сайт «Миротворец» пополнил свою базу российскими спортсменами, которые приняли участие в Паралимпийских играх в Италии. В списке ресурса оказались сноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо.

Также в список «Миротворца» попал полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой.