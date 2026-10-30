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НовостиПолитика30 октября 2026 3:44

20 часов в пути: делегация РФ во главе с Лавровым прибыла в США на встречу G20

Сергей Лавров прибыл в американскую Атланту для участия во встрече G20
Алина КОЧНЕВА
Лавров прибыл в Атланту для участия во встрече G20

Лавров прибыл в Атланту для участия во встрече G20

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в США. Борт с делегацией РФ приземлился в американской Атланте. Весь путь занял более 20 часов. Делегация проследовала в обход недружественных государств, передает ТАСС.

Делегация прибыла в Атланту для участия в Совещании министров иностранных дел стран G20. Мероприятия продлятся два дня. Встречи стартуют 30 октября.

Россия на самом высшем уровне получила приглашение на саммит G20 в Майами. Он запланирован на середину декабря. Президент РФ Владимир Путин, возможно, прибудет в США для дипломатических контактов. В настоящий момент Москва не приняла окончательное решение о поездке главы государства на предстоящий саммит, проинформировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.