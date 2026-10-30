"Известия": СК требует 127 млн рублей от пилота Белова за повреждение самолета

СК требует 127 млн рублей от пилота Белова за повреждение самолета Фото: REUTERS.

Размер исковых требований к пилоту Сергею Белову, который в 2023 году экстренно посадил самолет со 161 пассажиром на борту в пшеничном поле, увеличился до 127 млн рублей. Об этом сообщили "Известия".

Следствие требует взыскать с командира экипажа стоимость поврежденных элементов Airbus A320. По данным издания, в перечень вошли семь лопастей вентилятора двигателя, четыре тормоза и колеса.

СК России считает, что Белов допустил нехватку топлива, которая привела к вынужденной посадке. Газета отмечает, что 29 октября ему повторно предъявили обвинение в нарушении правил безопасности.

Владеющая самолетом авиакомпания "Уральские авиалинии" уже получила страховую выплату и не имеет к пилоту претензий. Издание пишет, что защита Белова также ставит под сомнение сумму ущерба и обоснованность экспертизы, на которой основано обвинение.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов просил оправдать Белова. Депутат направил обращение в Росавиацию и предложил государству взять на себя расходы, если суд удовлетворит иск о взыскании у бывшего командира.