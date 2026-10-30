"Возьмут под контроль": в США рассказали о возможных последствиях победы демократов на выборах

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Победа демократов на промежуточных выборах в Конгресс США может привести к расследованиям в отношении президента Дональда Трампа. Об этом заявил профессор Назаретского университета Тимоти Ниланд.

"Если демократы возьмут Конгресс под свой контроль, они начнут расследования в отношении президента", - сказал эксперт в интервью РИА Новости.

Ниланд добавил, что демократы, вероятно, попытаются инициировать импичмент главы Пентагона Пита Хегсета. Также они попытаются отменить ряд политических решений американского лидера.

Ранее KP.RU сообщал, что демократы подали в суд на администрацию Трампа. Законодатели обвиняют президента США в запугивании избирателей и сотрудников избирательных комиссий. Они просят судью признать действия Белого дома незаконными.