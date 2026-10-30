Семь из восьми башен в огне и более 160 жертв: названа вероятная причина масштабного пожара в Гонконге

RTHK: Причиной пожара в Гонконге могла стать тлеющая сигарета. Фото: Kobe Li/Keystone Press Agency/Global Look Press

Независимая комиссия, разбиравшая обстоятельства пожара в гонконгском жилом комплексе Wang Fuk Court, назвала наиболее вероятную причину трагедии, унёсшей в 2025 году более 160 жизней. По мнению следователей, возгорание началось с тлеющей сигареты, от которой загорелись бумажные материалы на внешней площадке одного из корпусов, сообщает RTHK.

Возле квартир № 104 и 105 корпуса Hong Chong комиссия обнаружила два целых окурка и остатки ещё одного. Также имеются данные, что строители курили на объекте несколько месяцев до пожара. Прямого доказательства причастности сигареты нет, но совокупность косвенных улик указывает именно на эту версию.

Среди факторов, которые способствовали распространению огня и гибели людей, комиссия назвала неогнестойкие сетки и нарушения при строительстве. Версии искр, самовозгорания, проводки и газа не подтвердились.

Пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court в гонконгском районе Тайпо произошёл 26 ноября 2025 года и стал самой смертоносной трагедией такого рода в мире с 1980 года. Огонь охватил семь из восьми 31-этажных корпусов комплекса, в котором проживали около 4600 человек. Полностью потушить возгорание удалось только 28 ноября. Жертвами трагедии стали свыше 160 человек.