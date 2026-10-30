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НовостиПолитика30 октября 2026 4:39

«Ростех»: новый Як-130М встроили в единую боевую сеть

Модернизированный Як-130М получил возможность в реальном времени обмениваться тактической информацией с другими бортами и наземными командными пунктами, уточнили в «Ростехе»
Мария СПИРИДОНОВА
«Ростех»: новый Як-130М встроили в единую боевую сеть

«Ростех»: новый Як-130М встроили в единую боевую сеть

Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО.

Российский модернизированный учебно-боевой самолёт Як-130М стал частью распределённой боевой сети благодаря новому комплексу связи КСС-130. Об этом сообщили в «Ростехе».

В госкорпорации пояснили, что КСС-130 — одна из ключевых новинок обновлённой машины. С ней самолёт получил возможность в реальном времени обмениваться тактической информацией с другими бортами и наземными командными пунктами.

Модернизированный учебно-боевой самолёт Як-130М с расширенными боевыми возможностями впервые показали на выставке «Армия-2024». В госкорпорации ранее сообщали, что Як-130М после модернизации также получил возможность наносить удары управляемыми авиабомбами с лазерным и спутниковым наведением. Новые возможности обеспечиваются установкой прицельного комплекса СОЛТ-130К, оснащённого тепловизионным, телевизионным и лазерным каналами. Они позволяют обнаруживать цели и применять высокоточное вооружение в любое время суток, в том числе при плохой погоде.