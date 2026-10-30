Помощница Джорджа Майкла продала на аукционе гитару музыканта: за сколько ушла акустическая Gretsch Synchromatic 160

Гитара британского певца Джорджа Майкла ушла с молотка за 240 тысяч долларов. Фото: l94/GLOBAL LOOR PRESS

Многолетняя помощница певца Джорджа Майкла Шивон Бейли продала на аукционе гитару певца. Именно с ней он снимался в клипе Faith. Музыкальный инструмент ушел с молотка за 180 тысяч фунтов стерлингов (примерно 240 тыс. долларов США). Об этом сообщается на сайте аукциона Sworder.

Речь идет, уточнили представители аукционного дома, об акустической гитаре Gretsch Synchromatic 160 с арочным верхом и кейсом. Инструмент был выпущен примерно в 1945 году. Перед продажей гитара была отреставрирована. У нее заменили окантовку грифа и установили новые струны. Оригинальные струны, а также большая часть окантовки были сохранены.

В марте этого года на крупном музыкальном аукционе Christie's в Нью-Йорке был установлен новый мировой рекорд. Легендарная черная Fender Stratocaster, принадлежавшая Дэвиду Гилмору из Pink Floyd, была продана за 14,5 млн долларов. Никогда ранее за электрогитару не платили столь высокую сумму.

В прошлом году разбитая гитара певца Курта Кобейна была продана за 101 500 долларов коллекционеру из Техаса. Музыкальный инструмент рокера вызвал ажиотаж на сайте аукциона. Было более десяти ставок, прежде чем объявили победителя и нового хозяина гитары.