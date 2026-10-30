Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика30 октября 2026 5:11

ВС РФ нанесли поражение объектам портовой инфраструктуры Украины

Российские войска нанесли удар по военным обектам на Украине
Вениамин ЗАХАРОВ
ВС РФ нанесли поражение объектам портовой инфраструктуры Украины

ВС РФ нанесли поражение объектам портовой инфраструктуры Украины

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли поражение объектам портовой инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как отметили в военном ведомстве, удары были нанесены по объектам в Одесской области, а также морским судам, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины. Российские войска нанесли удары высокоточным оружием наземного базирования и БПЛА.

"Поражены объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и морские суда, используемые в интересах ВСУ», - отмечается в сообщении.

Кроме того, армия России в течение ночи ударила по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

Сайт KP.RU писал, что ВС России на переходе морем поразили судно, которое везло в порт Черноморск грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.