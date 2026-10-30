ВС РФ нанесли поражение объектам портовой инфраструктуры Украины Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли поражение объектам портовой инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как отметили в военном ведомстве, удары были нанесены по объектам в Одесской области, а также морским судам, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины. Российские войска нанесли удары высокоточным оружием наземного базирования и БПЛА.

"Поражены объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и морские суда, используемые в интересах ВСУ», - отмечается в сообщении.

Кроме того, армия России в течение ночи ударила по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

Сайт KP.RU писал, что ВС России на переходе морем поразили судно, которое везло в порт Черноморск грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.