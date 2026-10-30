Пушилин сообщил о попытках ВСУ контратаковать под Святогорском

Глава ДНР Денис Пушилин Фото: Ольга ЮШКОВА.

Украинские боевики пытаются контратаковать позиции Вооружённых сил (ВС) России в районе Святогорских лесов. Об этом ТАСС сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, противник постоянно пытается контратаковать в районе Святогорска, где расположены леса, — этому способствует и непростой рельеф местности. Пушилин уточнил, что особенностями рельефа пользуются как российские войска, так и боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ).

2 сентября президент России Владимир Путин сообщил о взятии Святогорска российскими войсками. В Минобороны РФ уточнили, что Святогорск освободили подразделения группировки войск «Запад». По данным оборонного ведомства, российские военнослужащие продолжают зачистку жилых кварталов Святогорска от одиночных военных ВСУ.