Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика30 октября 2026 5:40

Пушилин сообщил о попытках ВСУ контратаковать под Святогорском

Глава ДНР сообщил, что непростой рельеф местности в районе Святогорска используют как российские войска, так и ВСУ
Мария СПИРИДОНОВА
Глава ДНР Денис Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Украинские боевики пытаются контратаковать позиции Вооружённых сил (ВС) России в районе Святогорских лесов. Об этом ТАСС сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, противник постоянно пытается контратаковать в районе Святогорска, где расположены леса, — этому способствует и непростой рельеф местности. Пушилин уточнил, что особенностями рельефа пользуются как российские войска, так и боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ).

2 сентября президент России Владимир Путин сообщил о взятии Святогорска российскими войсками. В Минобороны РФ уточнили, что Святогорск освободили подразделения группировки войск «Запад». По данным оборонного ведомства, российские военнослужащие продолжают зачистку жилых кварталов Святогорска от одиночных военных ВСУ.