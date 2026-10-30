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НовостиПроисшествия30 октября 2026 5:55

ФСБ задержала севастопольца, передававшего Киеву данные об объектах Минобороны

Молодому севастопольцу грозит пожизненное заключение за передачу данных об объектах Минобороны
Анастасия СУТОРМИНА
ФСБ задержала севастопольца, передававшего Киеву данные об объектах Минобороны

ФСБ задержала севастопольца, передававшего Киеву данные об объектах Минобороны

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Сотрудники ФСБ России задержали в Севастополе молодого человека, который подозревается в госизмене. Об этом сообщили в ведомстве.

Отмечается, что он по своей инициативе вышел на кураторов украинской организации, признанной в России террористической, и передавал ей сведения о военных объектах на полуострове.

ФСБ показала кадры допроса задержанного за госизмену жителя Севастополя.

Во время обыска дома у молодого человека изъяли переписку с куратором в Telegram и компоненты самодельного взрывного устройства.

Теперь задержанному грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности России во взаимодействии с МВД пресекли противоправную деятельность владельцев SIM-боксов, через которые незаконно активируются аккаунты соцсетей, мессенджеры, финансовые кошельки и банковские счета, используемые, в том числе, для диверсионной и террористической деятельности.