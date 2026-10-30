ФСБ задержала севастопольца, передававшего Киеву данные об объектах Минобороны Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Сотрудники ФСБ России задержали в Севастополе молодого человека, который подозревается в госизмене. Об этом сообщили в ведомстве.

Отмечается, что он по своей инициативе вышел на кураторов украинской организации, признанной в России террористической, и передавал ей сведения о военных объектах на полуострове.

ФСБ показала кадры допроса задержанного за госизмену жителя Севастополя.

Во время обыска дома у молодого человека изъяли переписку с куратором в Telegram и компоненты самодельного взрывного устройства.

Теперь задержанному грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности России во взаимодействии с МВД пресекли противоправную деятельность владельцев SIM-боксов, через которые незаконно активируются аккаунты соцсетей, мессенджеры, финансовые кошельки и банковские счета, используемые, в том числе, для диверсионной и террористической деятельности.