Магнитная буря на подходе: что ждёт Землю в ближайшие сутки

ИКИ РАН: подтверждается прогноз на магнитную бурю в ночь на субботу. Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Магнитная буря накроет Землю в ночь с пятницы на субботу — прогноз Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН подтверждается. По данным специалистов, до события остаётся менее суток.

Расчётное начало бури сместилось: вместо полуночи она должна стартовать около 2–3 часов ночи. Впрочем, как пояснили учёные, фактически событие может начаться как на несколько часов раньше, так и позже.

«Зависеть будет от того, когда именно Земля в своём движении по орбите влетит в поток плазмы из корональной солнечной дыры. Дыра, к слову, довольно большая и контрастная (одна из самых крупных за последнее время) и хорошо видна на поступающих фотографиях», — уточнили в ИКИ РАН.

Ранее доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА в Калифорнийском технологическом институте Вячеслав Турышев в беседе с KP.RU предупредил, что единственное, что может гарантированно убить Землю, — это гибель Солнца.