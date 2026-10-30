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НовостиПроисшествия30 октября 2026 5:59

Лантратова: Сапер и еще один человек погибли при разминировании дороги в Алешки

Для обеспечения безопасности участников гуманитарной миссии принимаются соответствующие меры
Вениамин ЗАХАРОВ
Лантратова: Сапер и еще один человек погибли при разминировании дороги в Алешки

Лантратова: Сапер и еще один человек погибли при разминировании дороги в Алешки

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ.

Сапер погиб при разминировании дороги в Алешки Херсонской области, еще один человек также скончался. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова журналистам.

"Мы должны отметить, что подготовка, понятно, всегда происходит с риском для жизни, поэтому при разминировании погиб сапер, также погиб еще один человек", - сказала Лантратова, выразив соболезнования семьям погибших.

Ранее Лантратова заявила о завершении работы по разминированию маршрутов для гуманитарной миссии в Алешках. При этом по её словам, гуманитарная миссия организована на высоком уровне, а для обеспечения безопасности участников принимаются соответствующие меры.

Ранее KP.RU писал, что президент России Владимир Путин прокомментировал миссию в Алешках. Как сообщил российский лидер, основной задачей мероприятий является помощь мирным жителям, остающимся в городе.